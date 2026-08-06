Advertentie
Fietsenhok onder carport gepland in Den Dungen
Vandaag om 10:04
Er is een vergunning aangevraagd voor een fietsenhok onder een carport aan de Vlierbloem in Den Dungen.
Op 1 augustus 2026 is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een fietsenhok onder een bestaande carport aan de Vlierbloem 24 in Den Dungen. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit bouwen.
De gemeente heeft aangegeven dat de stukken kunnen worden ingezien via een afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie