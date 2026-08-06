Kindervakantieweek Berlicum krijgt vergunning

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor de Kindervakantieweek in Berlicum. Het evenement vindt plaats op 17, 18 en 19 augustus aan de Wersteeg 77.

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De Kindervakantieweek in Berlicum gaat van start op 17 augustus 2026. Op de eerste twee dagen duurt het evenement van kwart over negen ’s ochtends tot half tien ’s avonds en negen uur ’s avonds. Op de laatste dag eindigt het om vier uur ’s middags.

De locatie van het evenement is Wersteeg 77 in Berlicum. De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 4 augustus de vergunning verleend. De Kindervakantieweek biedt kinderen verschillende activiteiten en speelt een belangrijke rol in de zomervakantie.