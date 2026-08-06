Vergunningsaanvraag voor leiboomframe in Dongen ontvangen

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een leiboomframe op Prinses Beatrixstraat 20.

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Op 3 augustus 2026 is bij de gemeente Dongen een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een leiboomframe op Prinses Beatrixstraat 20. Deze aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure en heeft zaaknummer Z2026-00001245.

Het gaat hierbij om een bouwactiviteit die binnen het omgevingsplan valt. De gemeente beslist doorgaans binnen acht weken na ontvangst, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.