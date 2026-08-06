Gemeente Dongen verlengt termijn voor bouwplan Sint Josephstraat

De gemeente Dongen heeft de beslistermijn voor een bouwplan op Sint Josephstraat 187 verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor verbouwing, bestemmingswijziging en een bredere uitrit.

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Op 12 juni 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Sint Josephstraat 187. Het plan omvat een verbouwing, een verandering van de bestemming en het verbreden van de uitrit. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000969.

Op 4 augustus 2026 is besloten om de termijn voor het nemen van een beslissing met zes weken te verlengen. Dit betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen.