Vergunning aangevraagd voor schaftkeet en toilet in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en toilet op gemeentegrond aan de Orion. De aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond. De schaftkeet en het toilet zouden worden geplaatst aan de Orion in Oosterhout. Het referentienummer van de aanvraag is 1102159.

De aanvraag is ingediend op 23 juli 2026 en wordt verder behandeld door het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.