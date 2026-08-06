Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor verhuislift in Oosterhout

Vandaag om 10:06

Op de Heuvel in Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een verhuislift op gemeentegrond.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Heuvel 12 en is op 27 juli 2026 ingediend. Het gaat om het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een verhuislift.

De gemeente Oosterhout zal de aanvraag beoordelen volgens de gebruikelijke procedures. Het referentienummer van deze aanvraag is 1102215.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.