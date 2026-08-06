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Vergunning aangevraagd voor verhuislift in Oosterhout
Vandaag om 10:06
Op de Heuvel in Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een verhuislift op gemeentegrond.
De aanvraag betreft het adres Heuvel 12 en is op 27 juli 2026 ingediend. Het gaat om het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een verhuislift.
De gemeente Oosterhout zal de aanvraag beoordelen volgens de gebruikelijke procedures. Het referentienummer van deze aanvraag is 1102215.
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