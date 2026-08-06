Gevelwijziging aangevraagd voor pand in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Torenstraat 15a in Oosterhout. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een plan waarbij de gevel van het pand aan de Torenstraat 15a wordt gewijzigd. De gemeente heeft de aanvraag met referentienummer 1102357 ontvangen.

De plannen kunnen digitaal worden opgevraagd bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Voor inzage is het vermelden van het referentienummer noodzakelijk.