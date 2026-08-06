Vergunning aangevraagd voor steiger en container in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een steiger en container aan de Sint Josephstraat.

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De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond bij Sint Josephstraat 67 in Oosterhout. Het gaat om het plaatsen van een steiger en een container. De aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend en heeft referentienummer 1102148.

Bij het gebruik van gemeentegrond moet toestemming worden gevraagd, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving en het gebruik van de grond. Het is nog niet bekend wanneer de steiger en container geplaatst worden.