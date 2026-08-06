Vergunning aangevraagd voor containerplaatsing in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Sint Janstraat in Oosterhout.

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De aanvraag betreft het gebruik van gemeentegrond aan Sint Janstraat 37, waar een container tijdelijk geplaatst zal worden. De aanvraag is op 28 juli 2026 ontvangen door de gemeente en heeft referentienummer 1102345.

Dit soort aanvragen is nodig om te voorkomen dat openbare ruimte zonder toestemming gebruikt wordt. De locatie in Oosterhout zal tijdelijk ingericht worden voor de opslag of het gebruik van materialen in een container.