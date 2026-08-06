Omgevingsvergunning deels ingetrokken voor veehouderij in Hoogeloon

De gemeente Bladel heeft een deel van de omgevingsvergunning voor de veehouderij aan de Ir. Mettropweg 3 in Hoogeloon ingetrokken. Het besluit is op 4 augustus 2026 genomen.

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De omgevingsvergunning die deels wordt ingetrokken, heeft betrekking op milieurechten van het bedrijf De Beukentuin V.O.F. Het oorspronkelijke verzoek hiervoor werd op 23 mei 2025 ingediend bij de gemeente Bladel.

Het besluit is openbaar gemaakt en de stukken kunnen worden ingezien via het digitale publicatieblad. Dit betreft een formele procedure waarbij de vergunning deels is ingetrokken vanwege een milieugerelateerde activiteit.