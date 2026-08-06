Verbouwing en verduurzaming woning in Woensdrecht aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor de verbouwing en verduurzaming van een woning aan Dorpsstraat 42. De aanvraag kwam binnen op 29 juli.

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De woning aan Dorpsstraat 42 in Woensdrecht staat op de lijst voor een mogelijke verbouwing en verduurzaming. Het plan, dat is ingediend bij de gemeente, richt zich op het verbeteren van de woning met oog op duurzaamheid.

De aanvraag werd op 29 juli 2026 ontvangen en valt binnen de reguliere procedure. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 augustus 2026 in Hoogerheide bekendgemaakt dat het verzoek is geregistreerd.