Tijdelijke vuil- en opslagcontainer aangevraagd in Hoogerheide

In Hoogerheide is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke vuil- en opslagcontainer aan de Struikenlaan. De aanvraag is op 20 juli 2026 ontvangen.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben bekendgemaakt dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een tijdelijke vuil- en opslagcontainer aan de Struikenlaan in Hoogerheide.

De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026 en valt onder de standaard voorbereidingsprocedure. Het is nog niet bekend wanneer er een beslissing wordt genomen over de vergunning.