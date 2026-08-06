Bodemenergiesysteem aangelegd in Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. De gemeente Bernheze heeft hiervoor een melding ontvangen.

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Het gaat om een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de Gouverneursweg 1 a in Heeswijk-Dinther. Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gewonnen om gebouwen te verwarmen of te koelen.