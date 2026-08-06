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Bodemenergiesysteem aangelegd in Heeswijk-Dinther
Vandaag om 10:11
In Heeswijk-Dinther wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. De gemeente Bernheze heeft hiervoor een melding ontvangen.
Het gaat om een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de Gouverneursweg 1 a in Heeswijk-Dinther. Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gewonnen om gebouwen te verwarmen of te koelen.
De melding is op 16 juli 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze. Het dossier heeft het kenmerk 2026071601344 en zaaknummer Z/511076. Voor deze melding is geen bezwaar mogelijk.
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