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Vergunningsaanvraag voor veehouderij in Heesch
Vandaag om 10:11
In Heesch is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor een veehouderij aan de Loosbroeksestraat.
Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben op 30 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor de locatie aan Loosbroeksestraat 17 in Heesch. De aanvraag heeft betrekking op een veehouderij en is geregistreerd onder zaaknummer Z/512139.
In deze fase van de procedure is het nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.
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