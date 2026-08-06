Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag voor veehouderij in Heesch

Vandaag om 10:11

In Heesch is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor een veehouderij aan de Loosbroeksestraat.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben op 30 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor de locatie aan Loosbroeksestraat 17 in Heesch. De aanvraag heeft betrekking op een veehouderij en is geregistreerd onder zaaknummer Z/512139.

In deze fase van de procedure is het nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bernheze

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.