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Trailerfest 2026 krijgt groen licht in Breda
Vandaag om 10:15
Trailerfest 2026 heeft een evenementenvergunning gekregen. Het festival vindt zaterdag plaats op parkeerplaats P5 van het Rat Verlegh Stadion in Breda.
Op zaterdag 8 augustus 2026 kunnen muziekliefhebbers terecht bij Trailerfest in Breda. Het evenement wordt gehouden op parkeerplaats P5 van het Rat Verlegh Stadion en duurt van één uur 's middags tot één uur 's nachts.
De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-000179. Het festival biedt bezoekers twaalf uur lang muziek en festiviteiten op deze locatie aan de Stadionstraat.
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