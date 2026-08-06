Straatfeest Brede Slagen krijgt vergunning

De evenementenvergunning voor het Straatfeest Brede Slagen in Breda is verleend. Het feest vindt plaats op 19 september van vier uur 's middags tot elf uur 's avonds aan de Brede Slagen.

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Het straatfeest op Brede Slagen 2 in Breda kan doorgaan, nu de vergunning is goedgekeurd. Het evenement staat gepland voor zaterdag 19 september 2026 en duurt van zestien uur tot drieëntwintig uur.

Bij het feest worden activiteiten georganiseerd voor de buurt, waarbij de straat tijdelijk als feestlocatie wordt gebruikt. Voor meer informatie over evenementenvergunningen kun je contact opnemen met de gemeente Breda.