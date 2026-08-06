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Besluit over aanvraag Abdijstraat Breda buiten behandeling gesteld
Vandaag om 10:15
De aanvraag voor een wijziging van het aanhangsel op Abdijstraat 45 in Breda is buiten behandeling gesteld. Het besluit is op dinsdag 4 augustus 2026 verzonden.
De aanvraag met kenmerk Z2025-007882 betrof een wijziging van het aanhangsel op het adres Abdijstraat 45, 4816JK Breda. Burgemeester en wethouders hebben besloten deze aanvraag niet verder te behandelen.
Het besluit is op 4 augustus 2026 verzonden. Hiermee stopt de procedure voor deze aanvraag.
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