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Vergunning transportverdeelstation Maarheeze verleend

Vandaag om 10:17

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een transportverdeelstation aan de Bruine Akkers in Maarheeze. Het besluit werd genomen op 3 augustus 2026.

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Het transportverdeelstation aan de Bruine Akkers, kadastraal bekend als MHZ A 5087, mag worden gerealiseerd. De vergunning valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de activiteit niet binnen bestaande regels past, maar toch is goedgekeurd door de gemeente.

Het besluit heeft zaaknummer 428305. Volgens de gemeente zijn de stukken vanaf 4 augustus 2026 zes weken lang op afspraak in te zien op het gemeentehuis in Budel. De termijn loopt tot 15 september 2026.

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