Vergunning verleend voor dakopbouw aan Broekkant in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakopbouw aan Broekkant 19 in Budel. Het besluit is op 3 augustus 2026 genomen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van een dakopbouw op het adres Broekkant 19, 6021CR in Budel. De vergunning omvat zowel bouwtechnische activiteiten als aanpassingen binnen het omgevingsplan.

De stukken die bij dit besluit horen, zijn vanaf 4 augustus 2026 gedurende zes weken in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck. De termijn loopt tot en met 15 september 2026.