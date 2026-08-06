Gemeente Cranendonck verlengt termijn omgevingsvergunning

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van beelden langs een smokkelroute op diverse locaties.

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Op 31 juli 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning met dossiernummer 494343 met maximaal zes weken te verlengen. Deze aanvraag betreft het plaatsen van beelden die onderdeel zijn van een smokkelroute op verschillende locaties in de gemeente.

Het gaat om een activiteit binnen het omgevingsplan. De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het besluit ligt niet ter inzage.