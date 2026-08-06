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Nieuwe aanvraag voor aanleg padelbanen in Budel-Dorplein
Vandaag om 10:17
De gemeente Cranendonck heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de aanleg van padelbanen op locatie Boszicht 230 in Budel-Dorplein.
Op 3 augustus 2026 heeft de gemeente Cranendonck een aanvraag omgevingsvergunning geregistreerd. Het gaat om plannen voor de aanleg van padelbanen op het adres Boszicht 230 in Budel-Dorplein. Het project is ingediend onder nummer 509679 en valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit.
Deze melding betreft enkel de ontvangst van de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om formeel te reageren en de plannen liggen niet ter inzage.
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