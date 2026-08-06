Termijn vergunning voor Loozerheide verlengd met zes weken

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om werkzaamheden op de Loozerheide, zoals het renoveren van een raster en het kappen van bomen.

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Op 3 augustus 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten de termijn voor een aanvraag met dossiernummer 496168 te verlengen. De verlenging is maximaal zes weken.

De vergunning betreft het renoveren van een raster en het vellen van houtopstanden op de Loozerheide. Het gaat om een aanvraag voor werkzaamheden waarbij bomen worden gekapt en andere werken worden uitgevoerd.

De verlenging is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend.