Verlenging termijn vergunning aardappelloods Soerendonk

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een vergunningaanvraag in Soerendonk verlengd met maximaal zes weken. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een aardappelloods en machineloods.

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Het verlengingsbesluit is op 31 juli 2026 genomen en betreft de aanvraag met dossiernummer 495068. De locatie van de aanvraag is Blake Beemd 14 in Soerendonk.

De vergunning is aangevraagd als een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de verbouwing moet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. De verlenging van de termijn is alleen een kennisgeving en er kan op dit moment geen bezwaar worden ingediend.