Vergunning verleend voor steunbalk in woning Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een steunbalk tussen de keuken en woonkamer in een woning aan de St Petrus Canisiuslaan.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft op 4 augustus 2026 besloten een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een steunbalk. Het gaat om een woning aan de St Petrus Canisiuslaan 25 in Eindhoven.

Het besluit, met zaaknummer EHV-ZP2026-003276, betreft een bouwtechnische activiteit. De vergunning is digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein.