Vergunning verlengd voor container Stationsweg Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een container aan de Stationsweg 1 in Eindhoven is voor de derde keer verlengd. Het gaat om een melding zonder bezwaarprocedure.

Gevonden voor jou

De derde verlenging van de vergunning betreft het plaatsen van een container op het adres Stationsweg 1, 5611AA Eindhoven. Deze verlenging is een formele melding en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De verlenging valt onder zaaknummer EHV-ZP2026-007569 en hangt samen met eerdere vergunningen onder zaaknummers EHV ZP2026-006730, 005809 en 006561.