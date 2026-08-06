Materiaalopslag met bouwhekken toegestaan in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een materiaalopslag, afgebakend met bouwhekken, aan de Anodehof.

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Het besluit is op dinsdag 4 augustus 2026 verzonden en heeft betrekking op het gebruik van openbare ruimte. De materiaalopslag wordt geplaatst op het adres Anodehof 33, in Eindhoven.

Deze vergunning maakt het mogelijk om de opslag af te schermen met bouwhekken. Het zaaknummer voor de aanvraag is EHV-ZP2026-006726.