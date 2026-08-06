Vergunning verleend voor container op Kennedyplein in Eindhoven

Het plaatsen van een open container op Kennedyplein 300 in Eindhoven is goedgekeurd. De vergunning is op 4 augustus verleend.

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De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container op Kennedyplein 300. Het betreft een flitsvergunning voor het gebruik van openbare ruimte, zoals containers of steigers.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007203. Het besluit is verzonden op 4 augustus 2026. Deze vergunning maakt het mogelijk om de container tijdelijk te gebruiken op het genoemde adres.