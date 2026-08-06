Parkeerverbod Zuidveren Wagenberg tijdens Opblaaspop Festival

De gemeente Drimmelen heeft een tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan de Zuidveren in Wagenberg van 29 augustus 2026, drie uur ’s middags tot 30 augustus 2026, één uur ’s nachts. Dit gebeurt vanwege het Opblaaspop Festival.

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Het parkeerverbod geldt voor de gehele Zuidveren en is bedoeld om de verkeersdoorstroming tijdens het Opblaaspop Festival soepel te laten verlopen. De maatregel kan korter of langer duren, afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Het festival vindt plaats in Wagenberg en trekt jaarlijks veel bezoekers. Om drukte en overlast in het gebied te beperken, neemt de gemeente Drimmelen deze tijdelijke verkeersmaatregel.