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Onderstraat in Hooge Zwaluwe tijdelijk afgesloten op 19 augustus
Vandaag om 10:20
Op 19 augustus wordt de Onderstraat in Hooge Zwaluwe tijdelijk afgesloten en geldt er een parkeerverbod vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke verkeersmaatregel op de Onderstraat in Hooge Zwaluwe. Het gaat om het deel ter hoogte van nummer 4.
Op woensdag 19 augustus 2026 zal de straat tussen zeven uur 's ochtends en één uur 's middags afgesloten zijn. Ook geldt er een parkeerverbod. Deze maatregelen kunnen korter of langer duren, afhankelijk van hoe snel de werkzaamheden aan kabels en leidingen worden afgerond.
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