Parkeerverbod Schimmelseweg en Witteweg tijdens wielerkampioenschap

Op dinsdag 25 augustus 2026 geldt een tijdelijk parkeerverbod in Terheijden. Dit verbod is ingesteld vanwege de Clubkampioenschappen van Wielervereniging Terheijden.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen hebben toestemming gegeven voor het afsluiten van de Schimmelseweg en Witteweg in Terheijden. Het parkeerverbod geldt van half zeven tot negen uur 's avonds, maar kan korter of langer duren afhankelijk van de duur van het wielerevenement.

De maatregel is nodig om de veiligheid te garanderen tijdens de Clubkampioenschappen van Wielervereniging Terheijden. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid en bewoners en bezoekers worden gevraagd rekening te houden met de afsluitingen.