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Werkzaamheden EVZ Wildertse Arm bij Heibloemstraat goedgekeurd
Vandaag om 10:20
De gemeente heeft toestemming gegeven voor werkzaamheden aan de EVZ Wildertse Arm bij de Heibloemstraat. Het besluit is op 4 augustus bekendgemaakt.
Er is een vergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Wildertse Arm. Dit project bevindt zich bij de Heibloemstraat, op locatie 2026070801214. Het doel van de werkzaamheden is de inrichting van de EVZ, een gebied dat bedoeld is om natuurgebieden met elkaar te verbinden.
De vergunning is op 4 augustus 2026 verzonden. Hiermee mag het project starten volgens de vastgestelde plannen. De Wildertse Arm draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit in de regio.
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