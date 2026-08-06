Werkzaamheden EVZ Wildertse Arm bij Heibloemstraat goedgekeurd

De gemeente heeft toestemming gegeven voor werkzaamheden aan de EVZ Wildertse Arm bij de Heibloemstraat. Het besluit is op 4 augustus bekendgemaakt.

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Er is een vergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Wildertse Arm. Dit project bevindt zich bij de Heibloemstraat, op locatie 2026070801214. Het doel van de werkzaamheden is de inrichting van de EVZ, een gebied dat bedoeld is om natuurgebieden met elkaar te verbinden.