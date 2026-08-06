Vergunning aangevraagd voor verbouwing garage in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een garage aan de Hilsestraat in Kaatsheuvel. Het gaat om een bestaande garage op nummer 154. De aanvraag is op dinsdag 4 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De eigenaar van de garage aan de Hilsestraat 154 in Kaatsheuvel wil het gebouw verbouwen. Hiervoor is op 4 augustus een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat om een aanpassing van de huidige garage.