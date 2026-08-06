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Vergunning aangevraagd voor verbouwing garage in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:20
Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een garage aan de Hilsestraat in Kaatsheuvel. Het gaat om een bestaande garage op nummer 154. De aanvraag is op dinsdag 4 augustus ontvangen.
De eigenaar van de garage aan de Hilsestraat 154 in Kaatsheuvel wil het gebouw verbouwen. Hiervoor is op 4 augustus een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat om een aanpassing van de huidige garage.
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