Afwijkende regels werkterrein Wildertse Arm in Loon op Zand

Er is toestemming verleend voor het afwijken van regels bij een werkterrein in Loon op Zand. Het gaat om de verbindingszone Wildertse Arm op verschillende locaties.

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De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning verleend voor afwijkingen van bestaande regels bij een werkterrein. Dit betreft de verbindingszone Wildertse Arm op locaties met de aanduidingen Q 982, G 2545 en G 2650. Het besluit is op dinsdag 4 augustus 2026 verzonden.

De wijziging maakt aanpassingen mogelijk op het terrein, die afwijken van standaardrichtlijnen. Het gaat om een project dat te maken heeft met de verbindingszone Wildertse Arm, een gebied dat waarschijnlijk ecologische of functionele doelen dient.