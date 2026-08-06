Advertentie
Geluidscherm bij station Boxtel aangevraagd
Vandaag om 10:22
Er is een aanvraag ingediend voor een nieuw geluidscherm langs de Parallelweg Zuid bij het station in Boxtel. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd op 30 juli 2026.
De geplande geluidswand moet worden geplaatst ter hoogte van het station aan de Parallelweg Zuid in Boxtel. De aanvraag betreft een bouwtechnische activiteit en is geregistreerd onder nummer 2026073000389.
Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. Pas nadat de vergunning is verleend, kan er een bezwaarschrift worden ingediend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie