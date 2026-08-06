Geluidscherm bij station Boxtel aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor een nieuw geluidscherm langs de Parallelweg Zuid bij het station in Boxtel. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd op 30 juli 2026.

Gevonden voor jou

De geplande geluidswand moet worden geplaatst ter hoogte van het station aan de Parallelweg Zuid in Boxtel. De aanvraag betreft een bouwtechnische activiteit en is geregistreerd onder nummer 2026073000389.

Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. Pas nadat de vergunning is verleend, kan er een bezwaarschrift worden ingediend.