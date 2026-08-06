Mobiel puinbreken van 4000 ton toegestaan in Liempde

Bij een locatie aan de Vrilkhovenseweg in Liempde mag 4000 ton puin worden gebroken. De melding is op 16 juli ontvangen door de gemeente Boxtel.

Gevonden voor jou

Het gaat om het mobiel breken van steenachtige materialen op het adres Vrilkhovenseweg 7 in Liempde. Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt met een machine, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026071601765 en zaaknummer Z/511082. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.