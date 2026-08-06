Gehandicaptenparkeerplaats in Geertruidenberg opgeheven

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de van der Waalstraat op te heffen. De parkeerplaats bij huisnummer 27 bleek niet langer nodig.

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Bij huisnummer 27 in de van der Waalstraat in Geertruidenberg was een gehandicaptenparkeerplaats ingericht op verzoek van een bewoner. Nu is vastgesteld dat deze voorziening niet meer noodzakelijk is. Daarom wordt het verkeersbord dat de parkeerplaats markeert verwijderd, zodat de plek weer beschikbaar is voor algemeen gebruik.

De gemeente heeft overleg gepleegd met de politie over het besluit. Er zijn geen bezwaren of risico’s gevonden, en het opheffen van de parkeerplaats leidt niet tot een onduidelijke verkeerssituatie. Het besluit is officieel gepubliceerd op 4 augustus 2026.