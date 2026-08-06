Appartementencomplex Barbeelweg Raamsdonksveer krijgt groen licht

De gemeente Geertruidenberg heeft met Marquart Compagnons B.V. een overeenkomst gesloten voor de bouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer.

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Op 20 juli 2026 is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartementencomplex aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer. In de overeenkomst staan afspraken over de kosten, grondruil en inrichting van de openbare ruimte. De initiatiefnemer draagt onder meer de kosten voor onderzoeken, nadeelcompensatie en het bouw- en woonrijp maken van de locatie.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling en besluitvorming, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade door vertraging. Het project omvat naast de appartementen ook voorzieningen zoals parkeerplaatsen, bestrating en groen. Het planologische proces wordt ondersteund door de gemeente om de bouw mogelijk te maken.