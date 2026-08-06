Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen op de Grote Kerkstraat. De gemeente Geertruidenberg wil hiermee mindervalide weggebruikers ondersteunen.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt op een openbare parkeerplaats in de Grote Kerkstraat, binnen de bebouwde kom van Raamsdonksveer. De aanvrager, die zelf bestuurder is van de auto en in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, heeft geen eigen parkeergelegenheid en voldoet aan de criteria van de gemeente.

Volgens de gemeente is het belangrijk dat mindervaliden dichtbij hun woning kunnen parkeren om actief te blijven en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het verkeersbesluit is genomen na overleg met de politie over de handhaafbaarheid en een uitgebreide belangenafweging. De verkeersmaatregel is op 4 augustus 2026 vastgelegd.