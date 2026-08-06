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Nepagenten actief in meerdere plaatsen: politie waarschuwt

Vandaag om 10:07 • Aangepast vandaag om 11:13
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

De politie waarschuwt voor nepagenten die actief zijn in Rosmalen, Uden, Oss, Den Bosch, Budel en Helmond. Vanuit die plaatsen zijn de laatste tijd meerdere meldingen binnengekomen over mensen zich voordoen als agent. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie Oost-Brabant roept mensen op meteen de verbinding te verbreken als ze gebeld worden en  iemand vraagt naar kostbaarheden of bankgegevens. Ook waarschuwt ze nooit kostbaarheden aan iemand die aan de deur staat mee te geven: "Wij komen niet aan de deur om kostbaarheden 'veilig te stellen'."  

De politie Oost-Brabant geeft ook als tip om naar een legitimatie te vragen wanneer iemand aan de deur zegt van de politie te zijn: "Een echte politieagent kan zich altijd legitimeren." Bij twijfel mag altijd 112 gebeld worden om te controleren of het om een echte agent gaat. 

Slachtoffers zijn vaak oudere mensen. De politie vraagt daarom ook ouders, opa's en oma's te waarschuwen. 

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