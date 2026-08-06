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Tilburg geeft groen licht voor bouw van loods aan Quirijnstokstraat

Vandaag om 10:35

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan de Quirijnstokstraat 15. De aanvraag werd eerder dit jaar, op 5 maart, ingediend. Het besluit maakt onderdeel uit van het omgevingsplan.

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De bouw van de loods zal plaatsvinden op het adres Quirijnstokstraat 15, in Tilburg. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002652.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw-, sloop- of aanlegprojecten. Het besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving, wat de reden is dat de gemeente dit bekendmaakt.

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