Tilburg geeft groen licht voor bouw van loods aan Quirijnstokstraat

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan de Quirijnstokstraat 15. De aanvraag werd eerder dit jaar, op 5 maart, ingediend. Het besluit maakt onderdeel uit van het omgevingsplan.

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De bouw van de loods zal plaatsvinden op het adres Quirijnstokstraat 15, in Tilburg. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002652.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw-, sloop- of aanlegprojecten. Het besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving, wat de reden is dat de gemeente dit bekendmaakt.