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Beslistermijn verlengd voor aanvraag woonunit in Uden
Vandaag om 11:03
De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een woonunit tijdelijk te plaatsen aan de Hulstheuvel verlengd met maximaal zes weken.
Het gaat om een aanvraag met dossiernummer 49759-2026 voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Hulstheuvel 8. De verlenging van de afhandelingstermijn is op 4 augustus 2026 bekendgemaakt.
De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.
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