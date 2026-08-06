Nieuw pand met winkels en woningen gepland in Waalwijk

Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuw pand aan De Els in Waalwijk. Het gebouw krijgt een mix van woningen, winkels en horeca.

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Op 31 juli is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een pand met meerdere functies op De Els 45 a in Waalwijk. Het gaat om een combinatie van woonruimtes, winkels en horecagelegenheden. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019326.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gangbare procedure. Voorlopig is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dit wel het geval is, wordt dat bekendgemaakt.