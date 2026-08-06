Navigatie overslaan
Ontdek

Omgevingsvergunning aangevraagd voor kap van boom in Waalwijk

Vandaag om 11:07

Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Hugo Verrieststraat in Waalwijk. Het gaat om één boom op het adres Hugo Verrieststraat 4. De aanvraag is geregistreerd en wacht op besluitvorming.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 4 augustus 2026 is de aanvraag voor het kappen van één boom binnengekomen bij de gemeente Waalwijk. De locatie betreft Hugo Verrieststraat 4. De aanvraag heeft zaaknummer WWK-2026-019356 en valt onder de standaard procedure.

Er is nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Pas na een officieel besluit kunnen betrokkenen bezwaar maken. De gemeente zal dit besluit bekendmaken zodra het is genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.