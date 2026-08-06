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Omgevingsvergunning aangevraagd voor kap van boom in Waalwijk
Vandaag om 11:07
Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Hugo Verrieststraat in Waalwijk. Het gaat om één boom op het adres Hugo Verrieststraat 4. De aanvraag is geregistreerd en wacht op besluitvorming.
Op dinsdag 4 augustus 2026 is de aanvraag voor het kappen van één boom binnengekomen bij de gemeente Waalwijk. De locatie betreft Hugo Verrieststraat 4. De aanvraag heeft zaaknummer WWK-2026-019356 en valt onder de standaard procedure.
Er is nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Pas na een officieel besluit kunnen betrokkenen bezwaar maken. De gemeente zal dit besluit bekendmaken zodra het is genomen.
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