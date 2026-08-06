Steigeruitbreiding bij Waterkering in Cuijk aangevraagd

In Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een steiger aan het water tot één geheel. De aanvraag werd ingediend op 3 augustus 2026 voor Waterkering 2.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarbij de bestaande steiger wordt uitgebreid tot een geïntegreerd geheel. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Land van Cuijk en heeft zaaknummer Z2026-00005163.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure, waarbij de beslistermijn acht weken bedraagt. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn.