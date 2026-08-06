Tijdelijke flitspalen aangevraagd in Land van Cuijk

In de gemeente Land van Cuijk is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van tijdelijke flitspalen op drie locaties. Het gaat om flitspalen langs de Sint Anthonisweg, Rijkevoort-De Walsert en Kalkhofseweg.

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De aanvraag is op 3 augustus 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De flitspalen moeten tijdelijk worden geplaatst om snelheidsovertredingen te registreren. De betrokken locaties zijn de Sint Anthonisweg nabij de Papenvoortsedijk, Rijkevoort-De Walsert en Kalkhofseweg in Haps.

Het verzoek valt onder een bouwactiviteit in het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij een beslissing binnen acht weken wordt genomen. Als nodig kan deze termijn worden verlengd tot maximaal veertien weken.