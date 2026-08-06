Beslistermijn verlengd voor bouw woning in Ledeacker

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een woning te bouwen aan de Dorpsstraat 10a in Ledeacker. Het besluit betreft een periode van maximaal zes weken.

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De aanvraag voor de bouw van een woning aan de Dorpsstraat 10a in Ledeacker is op 8 juni 2026 ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de termijn voor het nemen van een besluit te verlengen. Dit betekent dat er maximaal zes weken extra tijd wordt genomen.

Op dit moment kunnen bewoners geen bezwaar maken. Dit kan pas nadat er een definitief besluit is genomen over de aanvraag.