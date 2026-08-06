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Woonhuis in Boxmeer wordt verbouwd
Vandaag om 11:08
In Boxmeer is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woonhuis. Het gaat om een pand aan de Steenstraat. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 4 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het pand dat verbouwd gaat worden, bevindt zich aan de Steenstraat 26b in Boxmeer. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005178.
De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over deze aanvraag. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd, afhankelijk van de beoordeling. In deze fase is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
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