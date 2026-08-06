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Evenementenvergunning verleend voor Wilbertoord Pakt Uut
Vandaag om 11:08
Wilbertoord Pakt Uut heeft een vergunning gekregen voor 11 tot en met 13 september. Het evenement vindt plaats aan de Wethouder Lindersstraat 88A in Wilbertoord.
De gemeente Land van Cuijk heeft op 28 juli 2026 toestemming gegeven voor het evenement Wilbertoord Pakt Uut. Het feest zal gehouden worden aan de Wethouder Lindersstraat 88A in Wilbertoord.
Het evenement staat gepland van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september. De vergunning is officieel verleend onder zaaknummer Z2026-00003109.
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