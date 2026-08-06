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Beslistermijn verlengd voor bouw van agrarische loods in Holthees

Vandaag om 11:08

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om een agrarische loods te bouwen aan de Loonseweg in Holthees met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag die op 9 juni 2026 is ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van een loods voor agrarisch gebruik op het adres Loonseweg 2a in Holthees.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft besloten dat meer tijd nodig is om tot een beslissing te komen. De verlenging kan maximaal zes weken duren. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00003861.

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