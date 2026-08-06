Vergunningsaanvraag voor berging in Escharen ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een berging aan de Boltschestraat 2 in Escharen is door de aanvrager ingetrokken. Het verzoek was op 31 juli 2026 ingediend.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft laten weten dat de vergunningsaanvraag voor het realiseren van een berging aan de Boltschestraat 2 is ingetrokken. Dit gebeurde op verzoek van de aanvrager.

De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00005126, was op 31 juli 2026 bij de gemeente binnengekomen. Met deze intrekking stopt de procedure en wordt er geen verdere actie ondernomen.